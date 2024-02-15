В Сенате США предупредили о негативных последствиях изъятия российских активов

Сенатор Пол: изъятие США активов России нанесло бы ущерб доллару и Украине

Изъятие американскими властями замороженных российских активов нанесет ущерб доллару и Украине. О таких негативных последствиях предупредил сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол в статье для Responsible Statecraft.

По словам Пола, одобрение Сенатом США законопроекта по передаче Украине активов России будет «очередной стратегической ошибкой», которая разрушит надежду на стабилизацию российско-американских отношений, поскольку является актом экономической войны.

«Конфискация лишь убедит Москву в том, что нет возможности для урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Результатом будет разрушение Украины», — заявил он.

Он подчеркнул, что решение об изъятии активов убедит международное сообщество и в особенности Китай, что США больше нельзя доверять как гаранту мировой экономики. «Они попытаются дистанцироваться от доллара и хранить свои резервы в других валютах. Такой процесс дедолларизации станет катастрофой, поскольку подорвет финансовую мощь Америки и сделает недостижимым то благосостояние, которого ожидают американцы», — заключил сенатор.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что долгосрочный ущерб от конфискации российских активов Европейским союзом (ЕС) сильно превысит краткосрочные выгоды. Она также назвала это решение кражей российских средств.