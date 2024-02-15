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11:27, 15 февраля 2024Забота о себе

Врач назвала первые признаки рака груди

Онколог Магомедова: о раке груди говорят внешние изменения молочной железы

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom

О раке груди могут говорить внешние изменения соска или кожи, предупредила онколог Хамис Магомедова. Эти и другие признаки рака молочной железы, который на начальной стадии может протекать без симптомов, врач назвала в беседе с «Лентой.ру».

Первым делом онколог призвала женщин обращать внимание на любые, даже незначительные изменения в состоянии молочной железы. По словам врача, первым признаком развития рака является уплотнение в груди. Его можно нащупать или даже заметить визуально. Также могут измениться форма и размер груди, а из сосков — появиться выделения.

При раке возможны изменения на соске или возле него (сыпь, покраснение, корочки, чешуйки, зуд). Меняется и сам сосок, например, он может оказаться втянутым. Также во время рака кожа может сморщиваться по типу апельсиновой корки

Хамис Магомедоваонколог

Магомедова добавила, что у пациентов с раком могут быть необъяснимая потеря веса и быстрая утомляемость. Собеседница «Ленты.ру» призвала женщин, обнаруживших хотя бы один из симптомов, сразу обращаться к маммологу.

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Онколог добавила, что снизить риск развития рака груди можно простыми способами: следить за весом, заниматься физической активностью, правильно питаться, отказаться от вредных привычек и по возможности — от гормональной терапии.

«Вредят здоровью дезодоранты и антиперспиранты с алюминием в составе. Также необходимо минимизировать стресс», — заключила доктор.

Ранее онколог Хамис Магомедова оценила вероятность излечения от рака короля Великобритании Карла III. Врач отметила, что пожилые пациенты часто имеют сопутствующие заболевания, поэтому хуже переносят химиотерапию, лучевую терапию и дольше восстанавливаются после операций.

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      Вера Владзиевская
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