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16:28, 6 февраля 2024Забота о себе

Онколог оценила шансы успешного лечения обнаруженного у Карла III рака

Онколог Магомедова: эффективность лечения будет зависеть от типа и стадии рака

Фото: Buckingham Palace / Reuters

Эффективность лечения рака зависит от того, на какой стадии было обнаружено заболевание, его типа, а также возраста пациента, считает врач-онколог Хамис Магомедова. В беседе с Life.ru она оценила шансы на успешное лечение онкологического заболевания, выявленного у короля Великобритании Карла III.

Магомедова отметила, что пожилые пациенты часто имеют сопутствующие заболевания, поэтому хуже переносят химиотерапию, лучевую терапию и дольше восстанавливаются после операций. Кроме того, по словам врача, у возрастных пациентов, как правило, рак выявляют на третьей или четвертой стадии, когда появляются метастазы, повреждены кости и головной мозг. Однако если болезнь обнаружить на ранней стадии, то заболевание будет протекать легче, а лечение будет эффективнее, указала Магомедова.

Прожить можно долго. Если это первая и вторая стадия, то показатель выживаемости будет сильно выше пяти-десяти лет

Хамис Магомедоваврач-онколог

Также Магомедова отметила, что успех терапии будет во многом зависеть от типа рака и его агрессивности. Она объяснила, что высокодифференцированный рак лечить проще и быстрее, так как структура пораженных клеток не сильно отличается от здоровых. При низкодифференцированном раке клетки почти полностью утрачивают схожесть со здоровыми и хуже поддаются терапии, заключила онколог.

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5 февраля в Букингемском дворце сообщили, что у 75-летнего Карла III обнаружен рак. Представители короля не уточнили, какую именно форму онкологического заболевания ему диагностировали, но подчеркнули, что речь не идет об опухоли простаты.

Премьер-министр страны Риши Сунак заявил, что заболевание было выявлено на ранней стадии.

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      Екатерина Улитина
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