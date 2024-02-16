iPhone 15 Pro подешевел в России на четверть

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 15 Pro в России снизилась до 115 тысяч рублей

Представленный осенью 2023 года iPhone 15 Pro подешевел. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Авторы медиа заметили, что предлагаемый несколькими месяцами ранее за 150-170 тысяч рублей флагман оказался доступен за 115 тысяч рублей. Таким образом, телефон Apple подешевел примерно на четверть.

Также журналисты отметили, что на некоторых торговых площадках стоимость iPhone 15 Pro в базовой версии снизилась до 98 тысяч рублей, однако таких предложений мало. «Это самый современный смартфон Apple с топовым набором характеристик и опций», — описали топовый аппарат авторы.

Телефон iPhone 15 Pro имеет процессор А17 Pro и 8 гигабайт оперативной памяти, 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 герц и функцией постоянно включенного экрана. На тыльной стороне смарфтона находится тройная камера с объективами разрешением 48, 12 и 12 мегапикселей и лидаром. Флагман оснащен аккумулятором емкостью 3274 миллиампер-часов, имеет корпус из титана.

В начале февраля выяснилось, что смартфон iPhone 14 Pro Max заметно подешевел в России. Если на старте осенью 2022 года аппарат оценивали в 115 тысяч рублей, то в начале 2024 года он оказался на 5 тысяч рублей дешевле.