Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:57, 16 февраля 2024Наука и техника

iPhone 15 Pro подешевел в России на четверть

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 15 Pro в России снизилась до 115 тысяч рублей

Фото: Loren Elliott / Reuters

Представленный осенью 2023 года iPhone 15 Pro подешевел. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Авторы медиа заметили, что предлагаемый несколькими месяцами ранее за 150-170 тысяч рублей флагман оказался доступен за 115 тысяч рублей. Таким образом, телефон Apple подешевел примерно на четверть.

Также журналисты отметили, что на некоторых торговых площадках стоимость iPhone 15 Pro в базовой версии снизилась до 98 тысяч рублей, однако таких предложений мало. «Это самый современный смартфон Apple с топовым набором характеристик и опций», — описали топовый аппарат авторы.

Телефон iPhone 15 Pro имеет процессор А17 Pro и 8 гигабайт оперативной памяти, 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 герц и функцией постоянно включенного экрана. На тыльной стороне смарфтона находится тройная камера с объективами разрешением 48, 12 и 12 мегапикселей и лидаром. Флагман оснащен аккумулятором емкостью 3274 миллиампер-часов, имеет корпус из титана.

В начале февраля выяснилось, что смартфон iPhone 14 Pro Max заметно подешевел в России. Если на старте осенью 2022 года аппарат оценивали в 115 тысяч рублей, то в начале 2024 года он оказался на 5 тысяч рублей дешевле.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Буданов заявил о плохой ситуации на фронте

      Осужденного за наркотики легионера «Спартака» объявили в международный розыск

      В Южной Осетии задержали двух грузин за вандализм

      В ЦБ оценили перспективы роста цен в России

      Кортеж Путина проехал по центру российского города и попал на видео

      Волочкова связала пожар в здании «Известия холл» с успехом своего шоу

      Россияне устроились бортпроводниками за границу и пожалели

      В Азербайджане заявили об обстреле своих позиций с территории Армении

      Венесуэла приказала агентству ООН экстренно покинуть страну

      Немецкий дипломат рассказал о переходе Западом красной линии на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше