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16:09, 16 февраля 2024Культура

Адвокат Жорин сообщил о страданиях Лолиты из-за отмененных концертов

Адвокат Жорин заявил, что певица Лолита страдает из-за отмененных концертов

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Адвокат Сергей Жорин сообщил о том, что российская певица Лолита Милявская страдает из-за отмененных концертов. Своим мнением он поделился в разговоре с News.ru.

Юрист заявил, что исполнительница не заслуживает травли в свой адрес из-за участия в «голой вечеринке» ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Он добавил, что его расстраивает срыв выступлений Милявской, а также назвал происходящее перебором.

В качестве примера Жорин привел певца Филиппа Киркорова, который тоже был гостем скандального мероприятия и все равно принимает участие в программах на телевидении.

«Киркоров уже появляется на телевидении в шоу "Маска". Филипп умудряется выплывать в любой ситуации, а Лолита страдает. Меня это сильно расстраивает», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Милявская рассказала, что займется восстановлением храма в одном из новых российских регионов после многочисленных отмен концертов в разных городах.

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      Анастасия Астахова
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