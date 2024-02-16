Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:46, 16 февраля 2024Россия

Украину предупредили об угрозе со стороны Польши

Депутат ГД от Крыма Шеремет призвал Украину перебросить войска к границам Польши
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет . Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что настоящая гроза для Украины исходит со стороны Польши. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Шеремет заявил, что Варшава давно мечтает увеличить свои территории за счет Украины. Поэтому он призвал Киев перебросить войска к границам Польши «пока не поздно». По словам депутата, в Польше давно составляют план по захвату западной части Украины.

«Они чувствуют скорую гибель ослабленной Украины и ждут лишь удобного момента для реализации провокации с переходом в полномасштабную интервенцию, для реализации своих далеко идущих геополитических планов», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Байден распорядился напрямую обсудить с Россией угрозу нацбезопасности США. Чего опасаются в Вашингтоне?

      Украину предупредили об угрозе со стороны Польши

      В Германии раскритиковали заявления Трампа о НАТО

      Делегация Эквадора приедет в Москву решить ситуацию с поставками бананов

      На Украине заявили о повторении Сырским вопросов Залужного

      В Минтрансе заявили о сокращении авиатрафика из Москвы в Петербург при вводе ВСМ

      Палата представителей США ушла на перерыв без согласования помощи Украине

      Пентагон высказался о контактах с РФ на фоне объявленной угрозы нацбезопасности

      Раскрыты подробности о цене билетов на ВСМ Москва — Петербург

      Производитель дронов Supercam нарастит объемы выпуска

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше