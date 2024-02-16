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03:26, 16 февраля 2024Экономика

В США спрогнозировали рекордный рост госдолга

Счетная палата США: госдолг к 2050 году может составить 200 процентов от ВПП

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Американский госдолг при сохранении текущих темпов доходов и трат будет расти быстрее, чем экономика страны, и к 2050 году достигнет объема 200 процентов от национального ВВП. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прогноз американской Счетной палаты.

Как уточнили в ведомстве, правительству США в долгосрочной перспективе грозит неустойчивая финансовая траектория. По мнению специалистов, она создает серьезные проблемы для экономики, безопасности и социальной сферы.

«Наш обзор финансового состояния страны показал, что долг будет расти быстрее, нежели экономика, достигнув 200 процентов от ВВП к 2050 году, если политика доходов и трат останется неизменной», — подчеркнули эксперты. Ожидается, что Конгрессу и администрации придется принять трудные бюджетные и политические решения.

Ранее расчеты Бюджетного управления Конгресса показали, что госдолг США вырастет к концу 2034 года до рекордных 116 процентов от ВВП.

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      Марина Совина
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