В США спрогнозировали рекордный рост госдолга

Счетная палата США: госдолг к 2050 году может составить 200 процентов от ВПП

Американский госдолг при сохранении текущих темпов доходов и трат будет расти быстрее, чем экономика страны, и к 2050 году достигнет объема 200 процентов от национального ВВП. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прогноз американской Счетной палаты.

Как уточнили в ведомстве, правительству США в долгосрочной перспективе грозит неустойчивая финансовая траектория. По мнению специалистов, она создает серьезные проблемы для экономики, безопасности и социальной сферы.

«Наш обзор финансового состояния страны показал, что долг будет расти быстрее, нежели экономика, достигнув 200 процентов от ВВП к 2050 году, если политика доходов и трат останется неизменной», — подчеркнули эксперты. Ожидается, что Конгрессу и администрации придется принять трудные бюджетные и политические решения.

Ранее расчеты Бюджетного управления Конгресса показали, что госдолг США вырастет к концу 2034 года до рекордных 116 процентов от ВВП.