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17:29, 16 февраля 2024Спорт

Фигурист-чемпион рассказал о минусах российских турниров

Фигурист Дмитрий Алиев рассказал, что на российских турнирах у него нет драйва

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Чемпион Европы 2020 года по фигурному катанию Дмитрий Алиев рассказал о минусах российских турниров. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен поделился, что из-за международной изоляции все старты стали одинаковыми: в них меняется только название, а участники остаются теми же. «Они круто сделаны, не спорю, но я настолько привык к ребятам, что выходишь и думаешь… Не хочу оскорблять ребят, но у меня нет драйва, понимаете», — заявил он.

16 февраля на Спартакиаде стартовали соревнования по фигурному катанию. После короткой программы лидером среди одиночников стал Евгений Семененко, набравший 104,84 балла. Алиев получил 88,99 балла и идет на восьмом месте.

Россияне пропускают международные соревнования из-за санкций со стороны Международной федерации конькобежцев. Они были введены 1 марта 2022 года.

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