Россия увеличила вложения в госдолг США

Минфин США сообщил о росте вложений России в американские гособлигации

Вложения России в госдолг США в декабре выросли с 28 миллионов долларов до 30 миллионов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минфина США.

Из них 27 миллионов приходятся на долгосрочные бумаги, а 3 миллиона долларов — на краткосрочные. Рост связан с увеличением в портфеле долгосрочных бумаг.

Первое место по владению американскими гособлигациями удерживает Япония — 1,138 триллиона долларов, на 10 миллиардов больше, чем в ноябре. На втором месте остается Китай, который в декабре активно закупал госдолг США — 816,3 миллиарда долларов против 782 миллиардов в ноябре. Третьей идет Великобритания — 753,7 миллиарда долларов.

Ранее Центробанк отказывался комментировать вложения в государственные облигации США. Регулятор указывал, что не владеет ими, а вопросы по статистике следует задавать американскому Минфину.

Расчеты Бюджетного управления Конгресса показывают, что к концу 2034 года госдолг США вырастет до 116 процентов от ВВП, а до конца этого года он достигнет 99 процентов. В начале января 2024 года его уровень превысил 34 триллиона долларов, за прошлый год он увеличился более чем на 4 триллиона.