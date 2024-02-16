Известного французского журналиста заподозрили в работе на советские спецслужбы

Французская L'Еxpress заявила, что ее бывший главред Грюмбах сотрудничал с КГБ

Известного французского журналиста Филиппа Грюмбаха заподозрили в работе на Комитет государственной безопасности (КГБ) СССР. Как выяснила французская газета L'Еxpress, ее бывший главный редактор (в 1950-е и 1970-е годы) сотрудничал с советскими спецслужбами на протяжении 35 лет.

Издание ссылается на материалы, которые вывез на Запад бывший сотрудник архива Первого главного управления КГБ Василий Митрохин. После почти 30 лет работы он бежал в Великобританию и передал разведке более 300 тысяч копий секретных документов. В 2014 году эти материалы были опубликованы Архивным центром имени Черчилля.

Газета ознакомилась с этими сведениями и заявила, что Грюмбах был завербован советской разведкой в 1946 году, но через несколько лет начал сотрудничать за деньги, чтобы поправить свое материальное положение. Он работал на СССР до 1981 года.

Митрохин называл журналиста «одним из старейших и наиболее ценных агентов» КГБ во Франции. Он выполнял некие миссии и вел разведку.

L'Еxpress отмечает, что в 1973, 1974 и 1975 годах Грюмбах получил премию «с личного одобрения Андропова», за два года он получил от советской власти почти 400 тысяч франков, что по тем времена было эквивалентно 300 тысячам долларов.

Журналист в разные годы работал в Agence France Press, La Liberation и ряде других СМИ. В 1977 году его называли советником президента Франции Жискар д'Эстена, а также другом еще одного французского лидера Франсуа Миттерана.

Ранее стало известно, что комиссия по делам гражданства Литвы рассмотрит дело о лишении вида на жительство (ВНЖ) бизнесмена Юрия Кудимова из-за его службы в КГБ.