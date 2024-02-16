«Кабардино-Балкария» уничтожила подлодку условного противника
БФ РФ: МПК «Кабардино-Балкария» уничтожил подлодку условного противника
Малый противолодочный корабль (МПК) «Кабардино-Балкария» Балтийского флота России (БФ РФ) в ходе учений в Балтийском море уничтожил подлодку условного противника. Об этом со ссылкой на пресс-службу флота сообщает ТАСС.
Там отметили, что корабль «отработал комплекс задач по основному предназначению: поиску подводной лодки условного противника и противодействию субмарине с применением противолодочного вооружения».
Уничтожение подлодки было осуществлено при помощи ракетных бомбовых установок и торпед.
В ноябре «Кабардино-Балкария» обеспечивала глубоководное погружение новой дизель-электрической подводной лодки «Кронштадт», совершаемое в рамках заводских ходовых испытаний в морских полигонах БФ РФ.