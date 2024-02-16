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17:37, 16 февраля 2024Наука и техника

«Кабардино-Балкария» уничтожила подлодку условного противника

БФ РФ: МПК «Кабардино-Балкария» уничтожил подлодку условного противника

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Малый противолодочный корабль (МПК) «Кабардино-Балкария» Балтийского флота России (БФ РФ) в ходе учений в Балтийском море уничтожил подлодку условного противника. Об этом со ссылкой на пресс-службу флота сообщает ТАСС.

Там отметили, что корабль «отработал комплекс задач по основному предназначению: поиску подводной лодки условного противника и противодействию субмарине с применением противолодочного вооружения».

Уничтожение подлодки было осуществлено при помощи ракетных бомбовых установок и торпед.

В ноябре «Кабардино-Балкария» обеспечивала глубоководное погружение новой дизель-электрической подводной лодки «Кронштадт», совершаемое в рамках заводских ходовых испытаний в морских полигонах БФ РФ.

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      Иван Потапов
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