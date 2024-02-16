Кортеж Путина проехал по центру российского города и попал на видео

Ura.ru: в центре Челябинска заметили кортеж президента Владимира Путина

Жители Челябинска заметили в центре города кортеж президента России Владимира Путина из 20 машин. Видео с кортежем публикует Ura.ru.

«Кортеж проехал сначала по улице Худякова, потом по центру города. На его пути, на проспекте Ленина, перекрывали движение», — рассказал собеседник издания.

Ранее стало известно, что Путин прибыл в Челябинск, где он планирует посетить завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода, а также индустриальный парк «Станкомаш» — основную площадку промышленной группы «Конар», специализирующейся на производстве продукции в нефтегазовом секторе для судостроения и энергетики.

Как утверждает Ura.ru, в городе с утра дежурит много нарядов полиции.

Путин находится в Свердловской области с 15 февраля. Он уже посетил Уралвагонзавод и завод «Уральские локомотивы», провел совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.