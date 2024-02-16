Путин прибыл в Челябинск
Президент Путин прибыл в Челябинск с рабочей поездкой
Президент России Владимир Путин прибыл в Челябинск с рабочей поездкой. Об этом сообщает ТАСС.
Глава государства посетит завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) и индустриальный парк «Станкомаш», где пообщается с рабочими.
Днем ранее, 15 февраля, Путин работал в Свердловской области. Он посетил предприятие «Уралвагонзавод», где он осмотрел цеха (в том числе сборочный цех, где производятся компоненты для бронетехники) и пообщался с работниками предприятия.
В январе Путин посещал Калининград, где он провел совещание по вопросу социально-экономического развития Калининградской области и встречу с губернатором Антоном Алихановым.