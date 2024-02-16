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13:50, 16 февраля 2024Россия

Путин прибыл в Челябинск

Президент Путин прибыл в Челябинск с рабочей поездкой
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл в Челябинск с рабочей поездкой. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства посетит завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) и индустриальный парк «Станкомаш», где пообщается с рабочими.

Днем ранее, 15 февраля, Путин работал в Свердловской области. Он посетил предприятие «Уралвагонзавод», где он осмотрел цеха (в том числе сборочный цех, где производятся компоненты для бронетехники) и пообщался с работниками предприятия.

В январе Путин посещал Калининград, где он провел совещание по вопросу социально-экономического развития Калининградской области и встречу с губернатором Антоном Алихановым.

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      Анастасия Шейкина
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