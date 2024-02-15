Песков раскрыл детали поездки Путина в Свердловскую область

Ura.ru: Путин посетит предприятие «Уралвагонзавод» в Свердловской области

Президент России Владимир Путин посетит предприятие «Уралвагонзавод», а также Верхнюю Пышму в ходе своей поездки в Свердловскую область. Об этом в разговоре с агентством Ura.ru заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в последней точке маршрута президент проведет совещание на тему развития высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Основной доклад сделает министр транспорта Виталий Савельев. Также в совещании примут участие глава РЖД Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, производители техники.

Также у Путина запланировано посещение в Верхней Пышме завода «Уральские локомотивы» где ему расскажут о выпуске электропоездов.