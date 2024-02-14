На Урале водителям запретили высаживать людей при предполагаемом кортеже Путина

Е1.ru: екатеринбургским водителям запретили высадку при появлении кортежа Путина

В Екатеринбурге водителям трамваев запретили высаживать людей при появлении предполагаемого кортежа президента России Владимира Путина. Об этом стало известно уральскому порталу Е1.ru.

Как выяснило издание, в памятках, которые раздали водителям трамваев, говорилось, что при появлении «специальной колонны» они должны остановить вагон. Также подчеркивалось, что возобновить движение можно только тогда, когда проедет последняя машина кортежа.

Е1.ru утверждает, что Путин в Свердловской области может посетить предприятие по производству военной техники «Уралвагонзавод». Кортеж уже заметили на дорогах, а местные жители поняли, почему их дворы очистили от снега.

Кроме того, сотрудников «Уралвагонзавода» заставили сдать ПЦР-тесты, а около 15 рабочих отправили на самоизоляцию.

Официально в Кремле информацию о готовящейся поездке главы государства не подтверждали.

