В российском городе заметили предполагаемый кортеж Путина

В Екатеринбурге заметили предполагаемый кортеж Путина

Жители Екатеринбурга заметили на одной из улиц в центре города предполагаемый кортеж президента России Владимира Путина. Об этом сообщает сетевое издание «Екатеринбург Онлайн».

На сделанной очевидцем фотографии видно автомобили марки Aurus, припаркованные на территории гаража областного правительства.

По информации источника издания, Путин в ближайшее время посетит регион и осмотрит заводы в Нижнем Тагиле и Верхней Пышме. Перед этим издание сообщало, что в связи с предполагаемым приездом Путина в Нижнем Тагиле раскупили номера в гостиницах. Официальной информации о поездке главы государства в Свердловскую область не поступало.

В конце января президент России прибыл в Калининград, где встретился с молодежью и пообщался со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. За две недели до этого Путин прилетел на Чукотку, где от аэропорта до Анадыря он добрался на снегоболотоходе.