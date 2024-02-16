Курс доллара поднялся до 93 рублей, евро подошел к 100 рублям

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара достиг 93 рублей, евро вплотную подошел к 100 рублям, свидетельствуют данные площадки.

После незначительной корректировки обе валюты продолжают нахождение в районе пиковых уровней, демонстрируя максимумы с начала декабря прошлого года. На прошлой неделе доллар поднимался до 93,5 рубля, однако, как отмечают участники торгов, это была единичная ошибка при проведении операций, которая сразу была скорректирована.

Курс рубля ускорил дневное снижение после сообщения пресс-службы УФСИН России о смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской и нежелательной организацией и запрещен в России).

За последний месяц рубль потерял более пяти процентов стоимости по отношению к основным валютам. На такую динамику влияют сокращение нефтегазовых доходов, а также ужесточение санкций со стороны США, после чего у российских экспортеров и импортеров возникли сложности в расчетах с турецкими и китайскими партнерами.