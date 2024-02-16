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14:49, 16 февраля 2024Экономика

Курс доллара поднялся до 93 рублей

Курс доллара поднялся до 93 рублей, евро подошел к 100 рублям
СюжетКурс доллара:

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара достиг 93 рублей, евро вплотную подошел к 100 рублям, свидетельствуют данные площадки.

После незначительной корректировки обе валюты продолжают нахождение в районе пиковых уровней, демонстрируя максимумы с начала декабря прошлого года. На прошлой неделе доллар поднимался до 93,5 рубля, однако, как отмечают участники торгов, это была единичная ошибка при проведении операций, которая сразу была скорректирована.

Курс рубля ускорил дневное снижение после сообщения пресс-службы УФСИН России о смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской и нежелательной организацией и запрещен в России).

Курс доллара от TradingView

За последний месяц рубль потерял более пяти процентов стоимости по отношению к основным валютам. На такую динамику влияют сокращение нефтегазовых доходов, а также ужесточение санкций со стороны США, после чего у российских экспортеров и импортеров возникли сложности в расчетах с турецкими и китайскими партнерами.

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      Платон Щукин
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