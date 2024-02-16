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11:53, 16 февраля 2024Интернет и СМИ

Лавров заявил об информационной блокаде американского общества

Лавров: интервью Путина вскрыло информационную блокаду американского общества
СюжетИнтервью Путина Такеру Карлсону

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вскрыло факт информационной блокады общества в США. Трансляция его выступления доступна на YouTube.

«Прозрение, которое вдруг наступило в американском обществе после интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, говорит об одном. Главное для меня: оказалось, что американское общество живет в полной информационной блокаде», — высказался он.

Ранее Путин оценил вероятность ареста Карлсона в США после интервью с ним. Он заявил, что в сегодняшних реалиях страны все возможно.

Сам Карлсон после интервью с российским лидером заявил, что его удивила готовность Путина к мирному разрешению конфликта на Украине.

Интервью с Путиным вышло ночью 9 февраля. За несколько часов запись с видео разговора набрала в соцсети X (бывшая Twitter) десятки миллионов просмотров. Путин и Карлсон стали самыми упоминаемыми персонами в соцсетях.

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