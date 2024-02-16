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09:30, 16 февраля 2024Силовые структуры

Офицер отряда «Шторм» рассказал о бывших заключенных в зоне СВО

Офицер отряда «Шторм» с позывным Лотос рассказал о бывших заключенных в зоне СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

По некоторым статьям бывших заключенных можно привлекать к службе в армии — такое мнение в пятницу, 16 февраля, в беседе с «Лентой.ру» высказал замкомандира отряда «Шторм» 136-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск России с позывным Лотос.

«Вообще, структуры и отношения в армии достаточно близки к тем, что существуют в местах лишения свободы, — люди оттуда достаточно системные. Конечно, они не лишены плохих привычек и всяких негативных вещей, но около 40 процентов из них хорошо вписались к нам, и мы с ними достаточно успешно выполняли задачи», — рассказал офицер.

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В то же время, отметил Лотос, общество всегда будет максимально заостряться на преступлениях, которые совершили бывшие заключенные, получившие амнистию после специальной военной операции (СВО).

«Однако все забывают о том, что преступления могут совершать и несидевшие люди. При этом никакие общественные работы не исправят человека так, как боевые действия», — заключил он.

Полную версию интервью с офицером отряда «Шторм» можно прочитать здесь.

Ранее замкомандира отряда «Шторм» рассказал, что российские военные в зоне проведения СВО работают над тем, чтобы лучше противостоять дронам.

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      Владимир Шарапов
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