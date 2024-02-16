МИД призвал США проявить сдержанность по поводу смерти Навального

МИД: США следовало бы проявить сдержанность по поводу смерти Алексея Навального

США следует проявить сдержанность по поводу смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) и дождаться официальных результатов судмедэкспертизы. С таким призывом обратилась пресс-служба МИД России в Telegram.

«Вместо огульных обвинений следовало бы проявить сдержанность и дождаться официальных результатов судмедэкспертизы», — заявили в ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что моментальная реакция стран Запада на смерть Алексея Навального саморазоблачительна.

16 февраля УФСИН России сообщило «Ленте.ру», что после прогулки Навальный, содержавшийся в колонии «Полярный волк» на Ямале, почувствовал себя плохо. Прибывшие на место врачи не смогли его реанимировать. УФСИН заявило, что у политика оторвался тромб.