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15:26, 16 февраля 2024Мир

Захарова назвала саморазоблачительной реакцию Запада на смерть Навального

Захарова: моментальная реакция Запада на смерть Навального саморазоблачительна

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Моментальная реакция стран Запада на смерть Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) саморазоблачительна. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна. Судмедэкспертизы еще нет, а выводы у Запада уже готовы», — написала она.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что все факты, касающиеся смерти Навального должны быть установлены, а Россия должна ответить на серьезные вопросы. «Пока нет никакой информации, все факты должны быть установлены. Россия должна установить все факты, ответить на очень серьезные вопросы», — сказал он.

16 февраля 2024 года стало известно, что Навальный умер в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает региональное управление ФСИН.

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      Виктория Кондратьева
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