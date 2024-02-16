Генсек НАТО призвал Россию опубликовать факты о смерти Навального
Все факты, касающиеся смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) должны быть установлены, а Россия должна ответить на серьезные вопросы. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция доступна на официальном сайте альянса.
«Пока нет никакой информации, все факты должны быть установлены. Россия должна установить все факты, ответить на очень серьезные вопросы», — заявил он.
Навальный умер в исправительной колонии «Полярный волк» на Ямале. В УФСИН по региону сообщили, что осужденный почувствовал себя плохо сразу после прогулки и потерял сознание. Прибывшие на место медики констатировали его смерть.
Предварительно, смерть Навального наступила из-за оторвавшегося тромба. ФСИН после его гибели направит комиссию для установления всех обстоятельств смерти.