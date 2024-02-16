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19:40, 16 февраля 2024Мир

МИД заявил о лицемерной реакции Запада на смерть Навального

МИД: Запад лицемерно и по методичке отреагировал на смерть Навального

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Реакция западных политиков и СМИ на сообщение о смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) продемонстрировала их лицемерие, цинизм и беспринципность, поскольку Запад в любой ситуации обвиняет Россию. Об этом стало известно из заявления Министерства иностранных дел России, опубликованного в официальном Telegram-канале ведомства.

МИД заявил, что Запад отреагировал на данное событие по «заготовке из методички». «За небольшой промежуток времени, в течение двух часов (с 14:19), западные политики и подручные им СМИ сумели, как будто, получить результаты еще не проводившейся судмедэкспертизы, провести расследование, обвинить Москву и вынести вердикт», — говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что отличительной чертой всех западных реакций является полное отсутствие необходимости дождаться результатов судмедэкспертизы и результатов расследования по факту смерти Навального.

Ранее МИД призвал США проявить сдержанность по поводу смерти Навального. В ведомстве отметили, что вместо обвинений России американским коллегам следовало бы дождаться официальных результатов судмедэкспертизы.

Дарья Балацкая
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