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18:32, 16 февраля 2024Интернет и СМИ

Похудевший на 80 килограммов артист «Кривого зеркала» заявил о пережитом ужасе

Артист «Кривого зеркала» Морозов испытал ужас, когда вышел на сцену похудевшим
Александр Морозов

Александр Морозов. Кадр: Историс - Откройте, Давид! / YouTube

Артист эстрады, звезда юмористической программы «Кривое зеркало» Александр Морозов заявил, что испытал ужас, когда впервые вышел на сцену после сильного похудения. Об этом он рассказал в программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1», видео доступно на платформе «Смотрим».

Морозов отметил, что сбросил 80 килограммов. С принятием зрителями его нового образа возникли большие сложности, добавил артист. «Я помню, какой ужас я испытал, когда после долгого перерыва я вышел на зрителя в первый раз похудевшим. Это был для меня не то чтобы даже стресс, это ужас был», — признался он.

По словам Морозова, он привык, что зрители начинали смеяться, как только он появлялся на сцене. Однако когда артист впервые после похудения вышел к публике, возникла тишина. «Я что-то нелепо начинаю говорить, зрители начинают на меня смотреть: "Это он или не он?"» — описал ситуацию Морозов.

Звезда «Кривого зеркала» также раскрыл, что руководитель проекта Евгений Петросян изначально был недоволен его похудением. Однако затем он придумал Морозову новый образ для выступлений.

Морозов ранее рассказывал, что решил сбросить лишний вес, когда у него возникли проблемы со здоровьем. По словам артиста, ему удалось похудеть с помощью гастрошунтирования — операции, позволяющей уменьшить объем желудка.

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      Маргарита Щигарева
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