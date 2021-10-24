Артист «Кривого зеркала» похвастался похудением на 70 килограммов

Артист юмористического проекта «Кривое зеркало» Александр Морозов раскрыл подробности жизни после похудения на 70 килограммов. Его высказывания приводит телеканал «Москва 24».

Знаменитость признался, что решил сбросить лишний вес, когда у него появились проблемы со здоровьем, а именно, диабет второго типа, гипертония и апноэ. По словам мужчины, ему удалось похудеть с помощью гастрошунтирования — операции, позволяющей уменьшить объем желудка.

«Это просто новая жизнь (...) Здоровье улучшилось даже не на 50, а на 100 процентов. У меня нет диабета, гипертонии, апноэ. А эти болячки тянут другие, соответственно, у меня целый ворох болезней просто отвалился», — похвастался Морозов. Известно, что помимо гастрошунтирования ему также удалили лишнюю кожу в области живота и спины.

Артист подчеркнул, что не занимается спортом и не соблюдает диету, однако со временем потерял желание потреблять сытную еду. «Хочется чего-то простого. Например, картошку с селедкой, курицу отварную. Раньше я это все не любил, а теперь такая еда мне нравится», — заключил он.

В сентябре Александр Морозов пришел на программу «Андрей Малахов. Прямой эфир» с перебинтованной головой после операции. В эфире он пояснил, что решился на пластическую хирургию ради преображения внешности. «Меня никто не побил, просто чтобы дальше функционировать как артист, должен был провести некоторые манипуляции. Все это для себя любимого — не для девушек», — отметил звезда.