Звезда «Кривого зеркала» пришел на шоу с перебинтованной головой после операции

Артист «Кривого зеркала» Александр Морозов принял участие в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Он пришел на передачу с перебинтованной головой, потому что незадолго до этого перенес сложную операцию на лице. Об этом сообщает StarHit.

В эфире звезда «Кривого зеркала» пояснил, что решился на пластическую хирургию ради преображения внешности. «Пришлось сделать очень сложную операцию. Меня никто не побил, просто чтобы дальше функционировать как артист, должен был провести некоторые манипуляции. Все это для себя любимого — не для девушек», — подчеркнул юморист. Он добавил, что во время записи программы был под действием обезболивающих препаратов, поэтому у него «все плыло» перед глазами.

Во время передачи Морозов размотал бинты и показал зрителям свое лицо, опухшее в некоторых местах. Мать комика, сидевшая в студии, испугалась за состояние сына. Однако артист утешил ее и заверил, что отеки скоро спадут.

В мае Морозов говорил, что планирует провести операции в районе груди, рук и шеи с целью похудения. Он объяснил, что после операции на животе ему необходима коррекция и других частей тела.

Осенью 2020 года Морозов рассказал, что за год с помощью гастрошунтирования похудел на 40 килограммов. Юморист пояснил, что из-за избыточного веса начал испытывать сложности на сцене и в отношениях с женщинами. Он добавил, что планирует сбросить еще 20 килограммов.