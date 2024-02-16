Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:04, 16 февраля 2024Путешествия

Пассажирский самолет с россиянами ударился хвостом о землю при взлете

«Авиаторщина»: самолет ударился хвостом о полосу при взлете в Шереметьево

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Самолет российской авиакомпании ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу при отправлении из Шереметьево. Об этом стало известно Telegram-каналу «Авиаторщина».

Нештатная ситуация произошла 15 февраля с Boeing 737-800, который выполнял пассажирский рейс из Москвы в Ставрополь. При взлете воздушное судно с россиянами ударилось хвостовой частью о землю. Отмечается, что пилоты этого не заметили и продолжили набор высоты.

Позже лайнер сошел с маршрута из-за тумана в Ставрополе и приземлился на запасном аэродроме в Минеральных Водах. Там во время послеполетного осмотра судна на нем обнаружили следы соприкосновения с полосой. Борт временно отстранили от полетов для проведения технической оценки.

По данным источника, в результате авиакомпания перевезла пассажиров в Ставрополь наземным транспортом.

Ранее пассажирский самолет нидерландской авиакомпании KLM экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за восьми разом сломавшихся туалетов. Известно, что он выполнял трансатлантический рейс из Амстердама в Лос-Анджелес.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные уничтожили чешскую ракетную установку, которая атаковала Белгород. В чем ее особенность?

      Военный назвал цель создания «подземного города» на херсонском направлении

      Суд рассмотрит иск к МТС из-за «голой вечеринки» Ивлеевой

      В России начали готовиться к изъятию патронного завода

      Директору театра «Ленком» стало плохо в собственной квартире

      Легионер клуба РПЛ сравнил Россию с Гвинеей-Бисау

      Пассажирский самолет с россиянами ударился хвостом о землю при взлете

      Пострадавший при обстреле ВСУ в Белгороде рассказал о моменте ракетного удара

      Лодка с тремя рыбаками перевернулась в Каспийском море

      В США анонсировали встречу Блинкена и Ван И

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше