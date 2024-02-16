Пассажирский самолет с россиянами ударился хвостом о землю при взлете

«Авиаторщина»: самолет ударился хвостом о полосу при взлете в Шереметьево

Самолет российской авиакомпании ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу при отправлении из Шереметьево. Об этом стало известно Telegram-каналу «Авиаторщина».

Нештатная ситуация произошла 15 февраля с Boeing 737-800, который выполнял пассажирский рейс из Москвы в Ставрополь. При взлете воздушное судно с россиянами ударилось хвостовой частью о землю. Отмечается, что пилоты этого не заметили и продолжили набор высоты.

Позже лайнер сошел с маршрута из-за тумана в Ставрополе и приземлился на запасном аэродроме в Минеральных Водах. Там во время послеполетного осмотра судна на нем обнаружили следы соприкосновения с полосой. Борт временно отстранили от полетов для проведения технической оценки.

По данным источника, в результате авиакомпания перевезла пассажиров в Ставрополь наземным транспортом.

Ранее пассажирский самолет нидерландской авиакомпании KLM экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за восьми разом сломавшихся туалетов. Известно, что он выполнял трансатлантический рейс из Амстердама в Лос-Анджелес.