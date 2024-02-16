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16:33, 16 февраля 2024Силовые структуры

Полиция задержала организаторов секты «Царская империя»

В Ульяновской области задержали организаторов секты «Царская империя»

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Полиция задержала четырех организаторов секты «Русская православная церковь — Царская империя» в Ульяновской области. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщает РИА Новости.

Речь идет о сторонниках культа, действующих в Волгоградской, Рязанской и Новосибирской областях, в Свердловской области и Поволжье. Возглавляет организацию четырежды судимый Леонид Власов, который проповедует отшельничество с целью «спасения от Антихриста».

Сектанты занимались вербовкой людей в свои ряды для создания внутри РФ независимого государства, где у лидера будут полномочия царя и патриарха.

19 января в русской православной церкви (РПЦ) сообщили о маскирующейся под нее секте «Русская православная церковь — Царская империя».

26 января сообщалось, что в селе Мезенское Свердловской области на улице заметили двух раздетых и босых мужчин, которые стучали в дома и просили о помощи. По их словам, они чудом сбежали из секты.

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      Владимир Седов
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