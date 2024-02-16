Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
05:30, 16 февраля 2024Экономика

Предсказаны последствия остановки транзита российского газа через Украину

Аналитик Юшков: Европа пострадает от остановки транзита газа через Украину

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В случае остановки транзита российского газа через Украину больше всего пострадают страны центральной, западной и северо-западной Европы, полагает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Возможные последствия он предсказал в беседе с «Лентой.ру».

По словам аналитика, сейчас есть только два маршрута для поставок российского трубопроводного газа в Европу: через Украину и по «Турецкому потоку». По последнему пути газ приходит в саму Турцию, после чего идет дальше в Болгарию, Грецию, Северную Македонию, Румынию, Сербию, Венгрию, рассказал он.

То есть максимум, куда доходит газ по "Турецкому потоку" — до Венгрии. А через Украину 42 миллиона кубов в сутки проходят для всех остальных, то есть это Словакия, Чехия, Австрия, Германия, Италия, Франция, Бельгия, в общем-то, вся остальная Европа фактически. Они все понемножку разбирают те объемы, которые приходят через Украину в Австрию, поэтому, конечно, они все от этого пострадают

Игорь Юшкованалитик

Критического эффекта от остановки транзита ожидать не стоит, полагает эксперт, так как радикальное падение поставляемых из России объемов уже произошло. Так, в 2021 году в Европу было перекачано примерно 160, а в 2023-м — всего около 27-28 миллиардов кубов, 14,5 из которых шли транзитом через Украину.

Тем не менее остановка транзита создаст дополнительный дефицит газа на европейском рынке и подстегнет рост цен, что станет очередным ударом по европейской экономике, убежден аналитик.

Материалы по теме:
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
9 января 2024
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024

Ранее еврокомиссар Кадри Симсон заявила о том, что Европе не нужно продление контракта на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС).

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Ситуация критическая». В Белом доме считают, что Авдеевка вскоре рискует перейти под контроль российских войск

      Российские военные взяли укреплявшиеся с 2014 года позиции ВСУ на юге Авдеевки

      Бывший дом Николаса Кейджа продадут с многомиллионной скидкой

      Россиянам дали совет по выбору новых авто

      Врач назвал неочевидный предвестник инфаркта

      На Украине раскрыли способ лишить Зеленского власти

      Байден провел переговоры с Нетаньяху

      Бывший офицер ВСУ предрек решение судьбы Авдеевки в течение 48 часов

      В ВС России рассказали о деморализации ВСУ с помощью звуков

      Сексологи объяснили желание мастурбировать на работе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше