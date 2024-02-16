Предсказаны последствия остановки транзита российского газа через Украину

Аналитик Юшков: Европа пострадает от остановки транзита газа через Украину

В случае остановки транзита российского газа через Украину больше всего пострадают страны центральной, западной и северо-западной Европы, полагает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Возможные последствия он предсказал в беседе с «Лентой.ру».

По словам аналитика, сейчас есть только два маршрута для поставок российского трубопроводного газа в Европу: через Украину и по «Турецкому потоку». По последнему пути газ приходит в саму Турцию, после чего идет дальше в Болгарию, Грецию, Северную Македонию, Румынию, Сербию, Венгрию, рассказал он.

То есть максимум, куда доходит газ по "Турецкому потоку" — до Венгрии. А через Украину 42 миллиона кубов в сутки проходят для всех остальных, то есть это Словакия, Чехия, Австрия, Германия, Италия, Франция, Бельгия, в общем-то, вся остальная Европа фактически. Они все понемножку разбирают те объемы, которые приходят через Украину в Австрию, поэтому, конечно, они все от этого пострадают Игорь Юшков аналитик

Критического эффекта от остановки транзита ожидать не стоит, полагает эксперт, так как радикальное падение поставляемых из России объемов уже произошло. Так, в 2021 году в Европу было перекачано примерно 160, а в 2023-м — всего около 27-28 миллиардов кубов, 14,5 из которых шли транзитом через Украину.

Тем не менее остановка транзита создаст дополнительный дефицит газа на европейском рынке и подстегнет рост цен, что станет очередным ударом по европейской экономике, убежден аналитик.

Ранее еврокомиссар Кадри Симсон заявила о том, что Европе не нужно продление контракта на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС).

