Предсказан выход PlayStation 6

The Shortcut: PlayStation 6 выйдет на рынок не раньше 2027 года

Корпорация Sony может отложить выход нового поколения PlayStation. Об этом сообщает издание The Shortcut.

Основываясь на финансовом отчете Sony, специалисты медиа раскрыли сроки выхода PlayStation 6. Президент корпорации Хироки Тотоки заявил, что PS5 вступила во вторую половину своего жизненного цикла. Журналисты предсказали, что Sony должна выпустить новую консоль не раньше 2027 года.

В материале говорится, что первая половина жизненного цикла приставки была не совсем обычной. Из-за пандемии коронавируса и проблем на производстве долгое время сохранялся дефицит консоли. Поэтому Sony не будет спешить с релизом нового устройства.

Также в Sony рассказали, что до весны 2025 года компания не будет выпускать никаких крупных франшиз на PlayStation. Вероятно, выпущенные через год новые игры будут адаптированы под PS5 и PS6, чтобы обеспечить плавный переход между поколениями консолей.

В заключении авторы напомнили, что жизненный цикл PlayStation 3 составил семь лет, после чего ее заменила PS4. Последняя приставка считалась актуальной шесть лет. «У нас есть ощущение, что у текущего поколения все только начинается», — подытожили авторы The Shortcut.

Ранее известный блогер RedGamingTech рассказал, что корпорация Sony уже год работает над новым поколением консоли PlayStation. Согласно его прогнозу, PS6 выйдет в 2028 году.