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16:47, 16 февраля 2024Культура

Раскрыт размер пенсии Лолиты

Певица Лолита рассказала, что получает 23,8 тысячи рублей пенсии

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Певица Лолита Милявская раскрыла размер своей пенсии. Соответствующая запись появилась в ее Telegram-канале.

«Моя пенсия составляет 23,8 тысячи рублей 55 копеек! Спасибо Москве за надбавку», — рассказала поклонникам артистка.

Лолита подчеркнула, что содержит семью и помогает людям на «честно заработанные и отложенные». Певица отметила, что Федеральная налоговая служба никогда не имела к ней претензий.

Ранее на маленькую пенсию пожаловалась культовая певица 1990-х, экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина. 59-летняя артистка сообщила, что вынуждена работать.

До этого адвокат Сергей Жорин сообщил, что Лолита страдает из-за отмены концертов и не заслуживает травли в свой адрес из-за участия в «голой вечеринке» телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой.

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      Мария Рюрикова
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