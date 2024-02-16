Россия и Украина обменялись телами военнослужащих

Депутат ГД Саралиев: Украина и Россия произвели обмен телами военнослужащих

Украина и Россия произвели обмен телами бойцов вооруженных сил двух стран. Об этом сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, его слова приводит РБК.

По словам Саралиева, Россия выдала Украине останки 61 военнослужащего. При этом издание отметило, что сама Украина заявляла о возвращении 58 тел.

Ранее, 8 февраля, в результате достигнутой договоренности между Россией и Украиной состоялся обмен пленными. Домой вернулись 100 российских военнослужащих. До этого 31 января в Россию вернулись 195 человек.

Известно, что семьи и близкие попавших в плен российских военных отправляют тысячи обращений по ситуации с попавшими в плен.