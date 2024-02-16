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09:35, 16 февраля 2024Путешествия

Россиянам предложили дешево слетать за границу на майские праздники

TourDom: билет Москва — Нью-Дели на майские праздники стоит от 40 тысяч рублей

Фото: Sumit Sourav / Unsplash

Российские туристы могут слетать в Индию на майские праздники за 40 тысяч рублей. О дешевых предложениях сообщил портал TourDom.

По данным источника, в продаже у «Аэрофлота» появились бюджетные авиабилеты из Москвы в Нью-Дели. Поездка с вылетом 30 апреля и прилетом 6 мая обойдется в 40,8 тысячи рублей. При этом доплата за багаж составит 11 тысяч. Путешественники могут сэкономить еще больше, если отправятся за границу в середине месяца. Билеты на 13-20-е число стоят 33,9 тысячи.

Прямой перелет на пляжный курорт Гоа обойдется несколько дороже — 66,5 тысячи рублей на даты с 30 апреля по 8 мая. Еще 12 тысяч рублей нужно будет доплатить за перевозку багажа.

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Отмечается, что еще несколько лет назад такие цены на билеты были в порядке вещей. Сейчас же предложение можно назвать бюджетным, добавляет портал.

Пляж Радханагар на Андаманских островах в Индии вошел в двадцатку лучших пляжей мира в 2024 году. Рейтинг составили эксперты издания Lonely Planet. Первое место в списке занял австралийский Байрон-Бей с розовато-кремовым мягким песком.

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      Мария Борисова
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