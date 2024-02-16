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08:47, 16 февраля 2024Бывший СССР

Российские военные нашли и уничтожили стрелявшую по Белгороду ракетную установку

Военкор Поддубный: ВС РФ нашли и уничтожили обстрелявшую Белгород РСЗО Vampire

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Российские военные из группировки прикрытия государственной границы в ходе разведки нашли расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire, который стрелял по Белгороду 15 февраля. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный в Telegram.

По его словам, установка перемещалась в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Ракетчики нанесли удар с использованием оперативного ракетно-тактического комплекса (ОТРК) и поразили цель.

«В результате уничтожен расчет, боевая машина», — отметил Поддубный, добавив, что украинские военные понесли потери, также в зоне поражения российской ракеты есть раненые.

ВСУ ударили по Белгороду 15 февраля. Пострадали 19 человек, еще семь из них, в числе которых грудной ребенок, спасти не смогли.

В городе повреждено 57 автомобилей, в 128 квартирах оказались выбиты окна. Повреждения зафиксировали в четырех магазинах, также разрушения есть на территории промышленного предприятия.

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      Марина Совина
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