Российский грузовой самолет Ан-72 и военный Ил-76 едва не столкнулись в небе

Mash: самолеты Ан-72 и Ил-76 едва не столкнулись в небе над Омском

Российский грузовой самолет Ан-72 и военно-транспортный Ил-76 едва не столкнулись в небе над Омском. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации издания, вечером 15 февраля следовавший из Караганды Ан-72 и выполнявший тренировочный полет Ил-76 пролетели на близком расстоянии друг от друга. Диспетчеры оперативно отреагировали на ситуацию и скорректировали траектории полета судов.

Как пишет канал, оба самолета успешно приземлились на аэродроме. Что привело к сближению Ан-72 и Ил-76, не уточняется.

Ранее в Карелии потерпел крушение вертолет Ми-8 МЧС России. Воздушное судно пропало с радаров 4 февраля. На следующий день стало известно, что борт рухнул в Онежское озеро. На борту находились три члена экипажа, выживших нет. Рассматриваются несколько версий крушения, в том числе нарушение правил безопасности полетов, обледенение вертолета, ошибку пилотирования и техническую неисправность.

