Стала известна дата запуска операции Евросоюза Aspides в Красном море

ЕС запустит операцию Aspides в Красном море 19 февраля

Европейский союз (ЕС) запустит свою операцию Aspides в Красном море по защите судоходства от атак хуситов 19 февраля. Об этом заявил высокопоставленный представитель Евросоюза в преддверии заседания глав МИД 27 стран объединения, сообщает ТАСС.

«Запуск будет в понедельник на один год. Подразумевается, что операция выполнит свои задачи за один год», — уточнил европейский чиновник.

Отмечается, что правительство Германии официально приняло решение об участии в операции Aspides. «Мандат бундестага рассчитан до 28 февраля 2025 года и включает ограничение численности солдат до 700 человек», — констатировал официальный представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер.

Германия уже отправила немецкий фрегат «Гессен» с 240 солдатами на борту для участия в военной миссии.

Ранее Франция, Германия и Италия призвали использовать свою уже существующую миссию в Красном море. Речь шла о военно-морской миссии AGENOR, в которой три европейские страны участвуют у берегов Ирана.