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16:41, 16 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Полтавской области

В Кременчугском и Миргородском районах Полтавской области прогремели взрывы

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Полтавской области прогремели взрывы. Об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«В Кременчугском и Миргородском районах Полтавской области слышали звуки взрывов», — пишет издание. По данным онлайн карты Министерства цифровой трансформации Украины, во время публикации сообщения на территории региона действовала воздушная тревога.

Ранее взрыв повредил объект транспортной и портовой инфраструктуры в украинском Очакове. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что детонации фиксировались 15 февраля в 10:03 и 17:10. Из-за них также было повреждено одно из предприятий, расположенных в городе.

Кроме того, сообщалось, что в результате взрывов оказались повреждены объекты энергетики во Львове. Как уточнялось, был обесточен инфраструктурный объект.

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      Кристина Есикова
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