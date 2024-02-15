На Украине сообщили о повреждении объектов энергетики во Львове

Минэнерго Украины сообщило о повреждении объектов энергетики во Львове

Объекты энергетики были повреждены во Львове в результате взрывов. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в своем Telegram-канале.

«Во Львове существенно повреждены несколько объектов оператора системы распределения, в частности, трансформаторная подстанция», — рассказали в Минэнерго. Кроме того, уточняется, что был обесточен инфраструктурный объект.

Ранее глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что во Львове был поврежден объект инфраструктуры. На месте работали все службы, информировал он. Утром 15 февраля во Львове произошли взрывы. Мэр города Андрей Садовой отмечал, что взрывная волна повредила окна зданий на Научной улице.

Кроме того, стало известно о двух мощных взрывах в Киеве. Мэр города Виталий Кличко подтвердил эту информацию.