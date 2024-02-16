В Белоруссии допустили проведение электронного голосования

Председатель СР Белоруссии Кочанова: проведение ДЭГ на выборах возможно

Проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Белоруссии возможно. Его внедрение допустила председатель Совета Республики Национального собрания (СР НС) Наталья Кочанова, передает ТАСС.

«Я считаю, что введение электронного голосования возможно в нашей стране. Потому что для людей это удобно», — заявила она, добавив, что выборы при этом должны пройти правильно и честно, «не ущемляя ничьи возможности при голосовании».

Кочанова отметила, что каждый человек вправе прийти и тайно отдать свой голос, и подчеркнула, что в Белоруссии процедура проходит корректно.

«На прошлой избирательной кампании работали 70 тысяч человек, сейчас будет порядка 50 тысяч людей в участковых комиссиях, которые все вместе будут считать. Как тут сфальсифицируешь? Никак», — заключила она.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция ведет переговоры на Западе о присоединении к республике западных территорий России. «Сегодня все желают за Западе — и в авангарде наши белорусские "беглые" — поражения России в войне с Украиной», — сообщил белорусский лидер.