В Госдуме порассуждали о действиях Запада после смерти Навального

Депутат Делягин допустил, что Запад введет санкции после смерти Навального

Западные страны могут воспользоваться смертью Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) и ввести дополнительные санкции в отношении России. Такое мнение в беседе с агентством Ura.ru выразил заместитель председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Михаил Делягин.

Депутат убежден, что Запад обвинит Россию в смерти политика и, возможно, «конфискует замороженные 300 миллиардов долларов». Делягин также уверен, что российское общество давно забыло фигуру Навального. «Ничего не будет, давно забыли его все. Да и трагедией это на фоне смертей на фронте не воспринимается», — резюмировал чиновник.

16 февраля УФСИН России сообщило «Ленте.ру», что после прогулки Навальный, содержавшийся в колонии «Полярный волк» на Ямале, почувствовал себя плохо. Прибывшие на место врачи не смогли его спасти. По одной из версий, у заключенного оторвался тромб.

Ранее стало известно, что врачи около получаса пытались реанимировать Навального. По словам представителей больницы, скорая помощь добралась до колонии меньше чем за семь минут.