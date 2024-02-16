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08:49, 16 февраля 2024Россия

В Минздраве раскрыли состояние 14 пострадавших при обстреле ВСУ в Белгороде

Минздрав: 14 пострадавших при обстреле ВСУ в Белгороде в стабильном состоянии
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Reuters

Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов раскрыл состояние 14 пострадавших при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде. По его информации, они продолжают получать стационарное лечение, их состояние стабильное. Его комментарий приводит ТАСС.

Он отметил, что еще пять человек получают лечение амбулаторно.

До этого сообщалось, что в Москву прибыл поезд, который доставил четырех пострадавших при ракетном обстреле Белгорода.

По последней информации, всего в результате удара со стороны Украины пострадали 19 человек, еще семь из них, в числе которых грудной ребенок, не удалось спасти.

ВСУ ударили по Белгороду 15 февраля из чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. В результате атаки серьезные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, куда попал снаряд. Кроме того, оказались разрушены квартиры, расположенные поблизости.

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      Анна Щербакова
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