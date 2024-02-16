В Парагвае заявили о согласовании матча против России с УЕФА и КОМНЕБОЛ

Парагвайская футбольная ассоциация согласовала матч с Россией с УЕФА и КОМНЕБОЛ

Генеральный секретарь Парагвайской футбольной ассоциации Луис Канонникофф заявил о согласовании товарищеского матча с Россией с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ). Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, переговоры прошли без проблем. Он также отметил, что сборная Парагвая планирует сыграть в матче сильнейшим составом.

Встреча пройдет 25 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Четырьмя днями ранее российская команда на том же стадионе сыграет с Сербией.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвует в квалификации Евро-2024.