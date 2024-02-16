Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Елена Рыбакина
Сегодня
16:30 (Мск)
Анастасия Павлюченкова
Доха (ж)
Интер М
Сегодня
23:00 (Мск)
Салернитана
Италия - Серия А|25-й тур
Лион
Сегодня
23:00 (Мск)
Ницца
Франция - Лига 1|22-й тур
Вильярреал
Сегодня
23:00 (Мск)
Хетафе
Испания - Примера|25-й тур
Аризона Койотс
Завтра
05:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
09:31, 16 февраля 2024Спорт

В Парагвае заявили о согласовании матча против России с УЕФА и КОМНЕБОЛ

Парагвайская футбольная ассоциация согласовала матч с Россией с УЕФА и КОМНЕБОЛ

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Генеральный секретарь Парагвайской футбольной ассоциации Луис Канонникофф заявил о согласовании товарищеского матча с Россией с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ). Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, переговоры прошли без проблем. Он также отметил, что сборная Парагвая планирует сыграть в матче сильнейшим составом.

Встреча пройдет 25 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Четырьмя днями ранее российская команда на том же стадионе сыграет с Сербией.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвует в квалификации Евро-2024.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные построили «подземный город» под Херсоном. Что в нем есть и для чего он нужен?

      Пашинян отправился на Мюнхенскую конференцию по безопасности

      Арестович назвал себя русским

      Таинственного голого мужчину пришлось спасать с помощью вертолета

      В Яндексе рассказали о скидках на продукты для курьеров и таксистов

      Россиянам предложили дешево слетать за границу на майские праздники

      Россиянам перечислили самые опасные процедуры для красоты

      В Парагвае заявили о согласовании матча против России с УЕФА и КОМНЕБОЛ

      В ЕС предупредили о желании французских ультраправых «захватить Европарламент»

      Офицер отряда «Шторм» рассказал о бывших заключенных в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше