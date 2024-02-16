В России спрогнозировали сохранение ключевой ставки

Экономист Федоров: Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 16 процентов

Центробанк России на ближайшем заседании не будет повышать ключевую ставку на фоне стабилизации инфляции. Такой прогноз в беседе с РИА Новости озвучили аналитики.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров напомнил, что второй месяц подряд показатель роста потребительских цен составил 7,4 процента, что может говорить о первых признаках замедления инфляции. «Наш базовый прогноз — ЦБ сохранит ставку на уровне 16 процентов», — сказал он.

Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов также ожидает, что регулятор не станет изменять величину ключевой ставки, при этом сигнал о дальнейших действиях будет нейтральным. Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов, в свою очередь, предположил, что ЦБ может дать сигнал о сохранении текущего уровня ставки на более длительный период.

Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов отметил, что вероятность сохранения ставки выше, чем ее повышение. «В случае же повышения, очень вероятно, что это будет последнее повышение в нынешнем цикле», — добавил он.

Совет директоров Банка России рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки на заседании в пятницу, 16 февраля. В конце января в Центробанке (ЦБ) решили изменить формат объяснения решений по ставке — теперь регулятор будет публиковать резюме заседаний. Обновленный вариант станет похож на формат «минуток» от Федеральной резервной службы (ФРС) США — подробных протоколов заседаний. Резюме российского регулятора будут содержать «позиции участников обсуждения по ситуации в экономике и перспективам ее развития, альтернативные варианты решений с аргументами за и против, обоснование принятого решения».