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11:40, 30 января 2024Экономика

В ЦБ изменят формат пресс-релизов по ключевой ставке

Центробанк начнет публиковать резюме обсуждений по ставке по примеру ФРС

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Центробанке (ЦБ) решили изменить формат объяснения решений по ключевой ставке. Теперь регулятор будет публиковать резюме заседаний совета директоров, сообщается в пресс-релизе ЦБ.

Обновленный формат резюме станет похож на формат «минуток» от Федеральной резервной службы (ФРС) США — подробных протоколов заседаний. Резюме российского регулятора будут содержать «позиции участников обсуждения по ситуации в экономике и перспективам ее развития, альтернативные варианты решений с аргументами за и против, обоснование принятого решения», уточнили в ЦБ.

Обновленный формат объяснений решений по ключевой ставке вступит в силу с февраля 2024 года. Резюме будут отражать ход обсуждений шагов по ключевой ставке в «неделю тишины», то есть в период перед заседанием и непосредственно на самом заседании, заключили в регуляторе.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в России во второй половине 2024 года. По ее словам, совет директоров регулятора перейдет к изменению денежно-кредитной политики), если на внутреннем рынке будет отчетливо прослеживаться тренд на замедление инфляции. В настоящее время ключевая ставка держится на уровне в 16 процентов годовых.

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      Анатолий Акулов
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