В США рассказали о преимуществах Т-80 перед Abrams

MWM: российский танк Т-80БВМ превосходит американский Abrams по мобильности

Российские танки Т-80БВМ превосходят американские M1 Abrams по мобильности. О преимуществах российской машины рассказали в публикации Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что изначально в России отдавали предпочтение танкам Т-72 и Т-90 с дизельными двигателями, поскольку они дешевле в эксплуатации, чем танки Т-80 с газотурбинной силовой установкой. Однако эти машины развивают меньшую скорость, а их двигатели менее приспособлены к работе при низких температурах.

«Такие двигатели, хотя и значительно увеличивают потребности Т-80 в техническом обслуживании, обеспечивают значительное преимущество в мобильности, поскольку только американский M1 Abrams также оснащен газотурбинным двигателем. Однако, будучи гораздо меньшим танком, чем Abrams, Т-80 обладает гораздо более высоким соотношением мощности и веса, при этом все еще имеет больший калибр орудия», — пишет издание.

Т-80БВМ — это модернизация версии Т-80БВ. Танк получил двигатель мощностью 1250 лошадиных сил, новый прицел «Сосна-У» и комплекс динамической защиты «Реликт». В арсенал машины входит пушка калибра 125 миллиметров и пулеметы.

Ранее что «Омсктрансмаш» отправил Министерству обороны России очередную партию модернизированных танков Т-80БВМ. Машины получили дополнительный модуль защиты башни.