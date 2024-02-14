Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:47, 14 февраля 2024Наука и техника

Минобороны отправили модернизированные Т-80

УВЗ: «Омсктрансмаш» отправил партию модернизированных Т-80БВМ Минобороны

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Очередную партию модернизированных танков Т-80БВМ отправило Министерству обороны России предприятие «Омсктрансмаш» (входит в концерн «Уралвагонзавод», УВЗ). Об этом сообщил концерн в Telegram-канале.

«Наш "Омсктрансмаш" отправил Минобороны очередную партию Т-80БВМ. На модернизированных "восьмидесятках" усилили динамическую защиту, что существенно повышает безопасность экипажа», — говорится в сообщении.

Также машины получили дополнительный модуль защиты башни, который впервые продемонстрировали в ходе форума «Армия-2023». Изделие предназначено для защиты танков от дронов-камикадзе и сбрасываемых с беспилотников боеприпасов.

Материалы по теме:
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями. Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями.Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
22 декабря 2023
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023

Т-80БВМ является модернизацией танка Т-80БВ. Машина получила газотурбинный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил, новый прицел «Сосна-У» и динамическую защиту «Реликт».

В январе в Минобороны сообщили, что российские Т-80БВМ в зоне специальной военной операции оснастили радиоэлектронными комплексами «Волнорез», подавляющими сигнал управления беспилотниками в радиусе до 600 метров.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      «Полигон превратился в мясорубку». Что известно об ударе по лагерю ВСУ, где находились до 1500 солдат?

      Приостановку торгов на Мосбирже объяснили

      Побывавшие в окопах ВСУ журналисты назвали адом положение украинской армии

      На руках у россиян впервые за несколько лет стало меньше наличной валюты

      Звезда «Не родись красивой» рассказала о проблемах в строительстве дома

      Названа возможная цель новых зарубежных поездок Зеленского

      Питающийся на помойках «бездомный» оказался тайным миллионером

      Российский миллиардер назвал способ спасти планету

      На Западе сообщили об интересе ВСУ к политике в США на фоне дефицита снарядов

      Участника «Голос. Дети» задержали с наркотиками в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше