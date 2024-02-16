В Турции спрогнозировали ослабление лиры

Участники опроса ЦБ Турции спрогнозировали курс 40 лир за доллар к концу года

Участники опроса Центрального банка Турции спрогнозировали ослабление национальной валюты и сокращение инфляции к концу года. Об этом со ссылкой на материалы регулятора пишет газета Turkiye.

По мнению 68 участников исследования из числа экспертов и представителей реального и финансового секторов экономики, на конец 2024 года инфляция в республике составит 42,04 процента. Ожидание опрошенных по курсу доллара в тот же период — 40 лир за один доллар.

Прогноз роста ВВП Турции на 2024 год составил 3,4 процента. В 2025 году эксперты ожидают, что экономика страны вырастет на 3,9 процента.

Инфляция в Турции по итогам января 2024 года ускорилась до 64,86 процента в годовом выражении по сравнению с 64,77 процента в декабре. При этом местные потребители оценили годовую инфляцию в 96 процентов — в 1,5 раза выше официальных данных о росте потребительских цен.