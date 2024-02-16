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14:06, 16 февраля 2024Бывший СССР

В Южной Осетии задержали двух грузин за вандализм

КГБ Южной Осетии: двух грузин задержали за вандализм на границе

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Южной Осетии сотрудники погранслужбы задержали двух грузин, которые перешли границу и испортили инженерные сооружения. Об этом сообщил Комитет государственной безопасности (КГБ) республики, передает ТАСС.

Граждане Грузии 15 февраля в состоянии алкогольного опьянения попали на территорию Южной Осетии и «осуществили порчу инженерных сооружений, используемых в защите и охране межгосударственной линии разделения».

Они снимали свои действия на камеру мобильного телефона. «В связи с данной деструктивной деятельностью указанные нарушители задержаны югоосетинскими пограничными органами», — говорится в сообщении.

В КГБ акции вандализма назвали прямыми проявлениями политики «размывания» югоосетино-грузинской границы, которые ставят под сомнение приверженность Грузии поискам мирного диалога.

Ранее делегация Южной Осетии на переговорах по безопасности в Закавказье назвала сотрудничество Грузии с НАТО угрозой безопасности страны. Представители республики заявили, что работа над проектом документа о приверженности принципу неприменения силы зашла в тупик.

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