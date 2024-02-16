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16:58, 16 февраля 2024Наука и техника

В Microsoft рассказали о новой приставке Xbox

The Verge: Microsoft пообещала анонсировать новую консоль Xbox до конца года

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

В Microsoft пообещали представить новую приставку до конца года. Об этом сообщает издание The Verge.

В рамках официального подкаста, доступного на YouTube, президент Xbox Сара Бонд заявила, что компания вложила силы в создание «крупнейшего технического скачка, который когда-либо видели в поколении аппаратного обеспечения». По словам журналистов, таким образом в компании анонсировали выпуск новой консоли.

Глава Microsoft Gaming Фил Спенсер также рассказал, что речь идет о совершенно новом устройстве. Журналисты The Verge предположили, что компания может представить портативную приставку Xbox. «Мы видим много возможностей в различных типах устройств и поделимся подробностями, как только будем готовы», — заявили в корпорации.

Также представители геймерского подразделения Microsoft сообщили, что четыре эксклюзива Xbox появятся на PlayStation и Nintendo Switch. В компании не раскрыли названия игр, но инсайдеры считают, что ими станут Pentiment, Hi-Fi RUSH, Sea of Thieves и Grounded.

Ранее в Sony рассказали, что будут выпускать больше эксклюзивов PlayStation на ПК. Ранее геймерам на компьютерах приходилось ждать релиза PS-игр как минимум год с момента их выхода на консолях.

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      Андрей Ставицкий
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