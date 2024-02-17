Бывший американский теннисист вспомнил об ограбившем его в России полицейском

Бывший теннисист Роддик рассказал, что в 2006-м его ограбил полицейский в России

Бывший американский теннисист Энди Роддик рассказал в соцсети X, что его ограбил российский полицейский в 2006 году.

«Просто подошел и спросил: сколько у тебя наличных? Я сказал, что есть 300 долларов. Он просто ответил: отдай мне их или сядешь в тюрьму. Я отдал, и он пошел своей дорогой», — вспомнил Роддик. Экс-спортсмен поделился, что это произошло во время Кубка Дэвиса.

Американец отметил, что тогда не захотел поднимать шум, так как думал, что это единичный случай. «Но теперь я лучше понимаю все обстоятельства», — добавил он.

В 2006 году Кубок Дэвиса проходил в Москве. В полуфинале сборная США проиграла команде России, которая впоследствии одержала победу над Аргентиной и завоевала трофей.